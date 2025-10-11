Week-end Rouen à Table ! Hôtel de Bourgtheroulde 5* et dîner à 4 mains Rouen

Week-end Rouen à Table ! Hôtel de Bourgtheroulde 5* et dîner à 4 mains Rouen samedi 11 octobre 2025.

Week-end Rouen à Table ! Hôtel de Bourgtheroulde 5* et dîner à 4 mains

15 Place de la Pucelle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Entre la gastronomie française moderne et les spécialités grecques, offrez-vous une parenthèse unique à Rouen avec un séjour où le menu occupe le devant de la scène. Grâce à notre offre exclusive Deux mondes, un menu , deux chefs passionnés vous invitent à partager leur univers culinaire le temps d’un repas d’exception. Après cette soirée pleine de saveurs, profitez d’une nuit reposante dans le confort de l’Hôtel de Bourgtheroulde. Un moment inoubliable vous attend, entre haute cuisine et détente absolue.

L’Hôtel de Bourgtheroulde and Spa 5*

Etablissement historique datant du XVe siècle situé au cœur de Rouen, ancienne capitale de la Normandie, bastion des Vikings de France, fief de Guillaume le Conquérant, d’Henri II Plantagenêt, de Richard Cœur de Lion et lieu d’exécution de Jeanne d’Arc. Ce boutique hôtel dispose d’un spa de 700 m², d’une piscine intérieure de 18 m sur 9, d’un hammam, d’un sauna, d’une salle de sport et de huit salles de soins. Le restaurant raffiné, le bar dans l’atrium et la cour historique de l’hôtel viennent compléter l’expérience. Il est idéalement situé dans le centre-ville, à cinq minutes de marche de la gare ferroviaire, de la cathédrale, du musée et de tous les sites d’intérêt du quartier historique.

Les chefs

Rafaella Braga cheffe brésilienne au parcours international qui a exercé dans plusieurs pays avant de poser ses valises en Normandie, où elle propose une cuisine de saison, raffinée, ancrée dans le terroir local, mêlant tradition normande et modernité.

Yiannis Seperas fort de différentes expériences dans des restaurants en Grèce, c’est lors d’un stage dans un restaurant de Thessalonique qui servait une cuisine méditerranéenne qu’il à découvert sa passion, sous la supervision d’un grand chef et mentor. Sa passion pour les saveurs, les couleurs et les textures transparaît dans chaque détail, inspiré par ses souvenirs d’enfance, l’art et la musique.

Le dîner gastronomique une fusion gourmande entre la cuisine grecque authentique et la cuisine française raffinée, portée par des saveurs intenses et des textures variées.

5 plats amuse bouche, entrée, plat, fromage, et dessert + trou normand (boissons non incluses)

La chambre alliance entre charme classique et confort moderne, avec un mobilier en bois noble, une literie haut de gamme et pour certaine une vue imprenable sur les vestiges du patrimoine rouennais. Idéale pour un séjour d’affaires ou de loisirs, elle dispose d’un grand bureau, d’un plateau de courtoisie avec machine à café, et d’une salle de bain spacieuse en pierre naturelle, équipée d’une large douche à l’italienne. Un cadre chaleureux et raffiné pour une expérience authentique au sein de cet établissement 5 étoiles.

Le petit-déjeuner profitez d’un petit-déjeuner complet servi dans un cadre élégant, mêlant produits locaux, viennoiseries, fruits frais, œufs préparés à la demande et sélection de boissons chaudes. Que vous soyez amateur de douceurs sucrées ou de mets salés, le buffet saura satisfaire toutes vos envies, pour bien commencer la journée dans un esprit de qualité et de générosité. .

15 Place de la Pucelle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Week-end Rouen à Table ! Hôtel de Bourgtheroulde 5* et dîner à 4 mains

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Rouen à Table ! Hôtel de Bourgtheroulde 5* et dîner à 4 mains Rouen a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme Rouen tourisme