Week-end royale à Athènes Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux
Week-end royale à Athènes Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux samedi 16 mai 2026.
Amathay-Vésigneux
Week-end royale à Athènes
Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
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En collaboration avec le théâtre Maridelle
Une sorte d’Astérix grec des personnages célèbres, leurs exploits et mésaventures… pour rire ! Dans une liberté débridée, l’espace et le temps sont bousculés d’Athènes à Troie, jusqu’au Paris d’il y a 1000 ans et à 2026. Attention esprits trop sérieux s’abstenir ! Une pièce de et mise en scène par Jacqueline Henry-Leloup.
Vous aviez adoré leur version du ̀ l’an dernier ? Vous allez succomber à ce ̀ ̀
Une seconde collaboration entre le ́ ̂ ‘ et le ́ ̂ , au cœur de notre belle Communauté de Communes Loue Lison. .
Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 77 94 11 lenchanteur.billetterie@gmail.com
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English : Week-end royale à Athènes
L’événement Week-end royale à Athènes Amathay-Vésigneux a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON