Week-end salon et marché de Noël du bien-être rue du Trop Tôt Venu Fouras

Week-end salon et marché de Noël du bien-être rue du Trop Tôt Venu Fouras samedi 6 décembre 2025.

Week-end salon et marché de Noël du bien-être

rue du Trop Tôt Venu Salle Omnisports Roger Rondeaux Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Conférences et Ateliers tout le week-end.
Idées de cadeaux à Volontés !!
rue du Trop Tôt Venu Salle Omnisports Roger Rondeaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74  nathalie.jousselin@gmail.com

English : Weekend Wellness Christmas Fair and Market

Conferences and workshops throughout the weekend.
Gift ideas galore!

German : Wochenende Messe und Weihnachtsmarkt zum Thema Wohlbefinden

Konferenzen und Workshops das ganze Wochenende über.
Geschenkideen nach Belieben!

Italiano :

Conferenze e workshop per tutto il weekend.
Idee regalo a Volontés!

Espanol :

Conferencias y talleres todo el fin de semana.
¡Ideas para regalar en Volontés!

L’événement Week-end salon et marché de Noël du bien-être Fouras a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Rochefort Océan