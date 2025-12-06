Week-end salon et marché de Noël du bien-être rue du Trop Tôt Venu Fouras
Week-end salon et marché de Noël du bien-être rue du Trop Tôt Venu Fouras samedi 6 décembre 2025.
Week-end salon et marché de Noël du bien-être
rue du Trop Tôt Venu Salle Omnisports Roger Rondeaux Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Conférences et Ateliers tout le week-end.
Idées de cadeaux à Volontés !!
rue du Trop Tôt Venu Salle Omnisports Roger Rondeaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74 nathalie.jousselin@gmail.com
English : Weekend Wellness Christmas Fair and Market
Conferences and workshops throughout the weekend.
Gift ideas galore!
German : Wochenende Messe und Weihnachtsmarkt zum Thema Wohlbefinden
Konferenzen und Workshops das ganze Wochenende über.
Geschenkideen nach Belieben!
Italiano :
Conferenze e workshop per tutto il weekend.
Idee regalo a Volontés!
Espanol :
Conferencias y talleres todo el fin de semana.
¡Ideas para regalar en Volontés!
