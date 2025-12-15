Week-end Salsa Les Perriaux Champignelles
Week-end Salsa Les Perriaux Champignelles vendredi 10 avril 2026.
Les Perriaux Domaine Naumad Champignelles Yonne
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-10
Vendredi
Arrivée possible à partir de 15h00 pour profiter des espaces, découvrir le domaine et s’installer tranquillement.
Attribution des chambres et hébergements dès votre arrivée.
À 18h00, apéro latino et danse libre entre stagiaires pour faire connaissance, échanger et se détendre.
Petits jeux d’apéro en douceur, puis repas convivial à 20h00.
Samedi
De 10h00 à 12h00, cours de salsa en deux groupes si besoin (débutants et intermédiaires) pour s’adapter au niveau de chacun.
À 12h00, déjeuner tous ensemble, puis après-midi libre piscine, détente, balade ou sieste au soleil.
Reprise des cours de salsa de 17h00 à 19h00 avec Sébastien Massaro.
Le soir, repas suivi d’une grande soirée salsa, ouverte au public, mais animée autour des stagiaires.
Dimanche
De 10h00 à 12h00, dernier cours de salsa pour finir le stage en beauté.
À 12h00, brunch gourmand tous ensemble.
L’après-midi est libre pour se reposer, profiter une dernière fois de la piscine ou des espaces extérieurs.
Les départs sont possibles jusqu’à 20h00. .
Les Perriaux Domaine Naumad Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 naumad.champignelles@gmail.com
