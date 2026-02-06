Week-end Salsa intermédiaire Domaine Naumad Champignelles

Week-end Salsa intermédiaire

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : 55 – 55 – 450 EUR

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Tu danses la salsa régulièrement et tu as envie d’approfondir ta danse ?

Ce week-end est conçu pour t’aider à gagner en fluidité, en précision et en confort dans le couple, tout en prenant le temps de vraiment danser.

Pendant trois jours, tu explores la salsa dans un cadre immersif, en alternant travail technique, musicalité et plaisir du mouvement.

Un format idéal pour consolider tes bases, enrichir ton vocabulaire et affiner ta connexion.

AU PROGRAMME

• Technique de couple

• Connexion & guidage

• Musicalité

• Variations et enchaînements

• Qualité du mouvement

• Temps de pratique et de danse

POUR QUI ?

Ce stage s’adresse aux danseur·ses intermédiaires, à l’aise avec les bases de la salsa (pas, tours, connexion).

Il est possible de venir en couple ou en solo.

L’EXPÉRIENCE NAUMAD

• 3 jours 2 nuits au Domaine Naumad

• Cours intensifs de salsa

• Temps de pratique guidés

• Repas partagés et moments conviviaux

• Accès libre au domaine et aux espaces de repos

• Groupe à taille humaine .

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

English : Week-end Salsa intermédiaire

