Week-end Second Empire Valençay

Week-end Second Empire

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 80 – 80 – EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Pour son week-end de réouverture, et afin de célébrer le costume, le château de Valençay se pare de ses atours du Second empire. Le public est invité à découvrir tout au long de la journée la mode masculine et féminine de l’époque, la gastronomie, les jeux de jardins…

Avec la présence de 40 reconstituteurs spécialisés dans cette période,

10h30 Atelier danses Orangerie du château

11h15 Présentation de la cosmétique Salle à manger

12h Présentation de la mode féminine Salon du Prince

12h45 Pique-Nique Parc du château ou Orangerie

14h Spectacle de Lanternes Office des cuisines

14h45 Atelier danses Orangerie du château

15h20 Spectacle de Lanternes Office des cuisines

16h Présentation de la mode masculine Salon du Prince

17h Spectacle de Lanternes Office des cuisines

18h fermeture du château

19h-20h déambulation, château.

20h15-Minuit grand bal, démonstrations de danses et animation, orangerie.

Un événement proposé en partenariat avec l’association Le ballet impérial . 80 .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

For its reopening weekend, and to celebrate costume, the Château de Valençay is decked out in its Second Empire finery. Throughout the day, the public is invited to discover the men?s and women?s fashions of the period, gastronomy, garden games?

