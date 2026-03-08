Week-end Second Empire Valençay
Week-end Second Empire Valençay samedi 28 mars 2026.
Week-end Second Empire
2 rue de Blois Valençay Indre
Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Pour son week-end de réouverture, et afin de célébrer le costume, le château de Valençay se pare de ses atours du Second empire. Le public est invité à découvrir tout au long de la journée la mode masculine et féminine de l’époque, la gastronomie, les jeux de jardins…
Avec la présence de 40 reconstituteurs spécialisés dans cette période,
10h30 Atelier danses Orangerie du château
11h15 Présentation de la cosmétique Salle à manger
12h Présentation de la mode féminine Salon du Prince
12h45 Pique-Nique Parc du château ou Orangerie
14h Spectacle de Lanternes Office des cuisines
14h45 Atelier danses Orangerie du château
15h20 Spectacle de Lanternes Office des cuisines
16h Présentation de la mode masculine Salon du Prince
17h Spectacle de Lanternes Office des cuisines
18h fermeture du château
19h-20h déambulation, château.
20h15-Minuit grand bal, démonstrations de danses et animation, orangerie.
Un événement proposé en partenariat avec l’association Le ballet impérial . 80 .
2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For its reopening weekend, and to celebrate costume, the Château de Valençay is decked out in its Second Empire finery. Throughout the day, the public is invited to discover the men?s and women?s fashions of the period, gastronomy, garden games?
L’événement Week-end Second Empire Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY