Week-end showroom de l’artiste peintre Emmanuelle Blanc Le Puy-en-Velay
Week-end showroom de l’artiste peintre Emmanuelle Blanc
45 boulevard Saint Louis Le Puy-en-Velay
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Ouverture de l’atelier de l’artiste peintre Emmanuelle Temimi Blanc au 45 boulevard Saint-Louis, au Puy-en-Velay, du 5 au 7 décembre. Artiste peintre art contemporain.
43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Painter Emmanuelle Temimi Blanc opens her studio at 45 boulevard Saint-Louis, in Le Puy-en-Velay, from December 5 to 7. Contemporary art painter.
