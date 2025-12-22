Week-End So’phro Bien-être, Route Pont Men Moëlan-sur-Mer

Week-End So’phro Bien-être

Route Pont Men Lieu-dit Kersaux Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-23

Week-end de sophrologie en petit groupe à Moëlan-sur-Mer.

Un séjour bien-être dédié à la détente, au ressourcement et à la découverte des outils de sophrologie.

Séances en intérieur et extérieur, balade sophro selon météo, moments libres pour se reposer ou se reconnecter à soi dans un cadre naturel. .

