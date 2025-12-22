Week-End So’phro Bien-être, Route Pont Men Moëlan-sur-Mer
Week-End So’phro Bien-être, Route Pont Men Moëlan-sur-Mer vendredi 23 janvier 2026.
Week-End So’phro Bien-être
Route Pont Men Lieu-dit Kersaux Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Week-end de sophrologie en petit groupe à Moëlan-sur-Mer.
Un séjour bien-être dédié à la détente, au ressourcement et à la découverte des outils de sophrologie.
Séances en intérieur et extérieur, balade sophro selon météo, moments libres pour se reposer ou se reconnecter à soi dans un cadre naturel. .
Route Pont Men Lieu-dit Kersaux Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-End So’phro Bien-être
L’événement Week-End So’phro Bien-être Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS