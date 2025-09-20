Week-end spécial 10 ans de Ciclic Animation à Vendôme Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En septembre 2025, la résidence Ciclic Animation fête ses 10 ans. Pour marquer l’événement, et à l’occasion des traditionnelles portes ouvertes pendant les Journées européennes du patrimoine, nous vous avons concocté un programme spécial,

Week-end spécial 10 ans de Ciclic Animation à Vendôme. Les visites des espaces de travail des résidents auront lieu le samedi et le dimanche après-midi à la résidence. Puis, dans le Cinémobile installé exceptionnellement le samedi à proximité de la résidence (emplacement précis confirmé ultérieurement), vous pourrez assister à une rencontre avec les résidents Ru Kuwahata et Max Porter, une séance de courts métrages d’animation primés et une projection de Amélie et la métaphysique des tubes, tout ça en présence des équipes de films !

Suivez le guide et réservez vos places sans plus attendre pour la rencontre et les projections. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire resa-ciclicanimation@ciclic.fr

