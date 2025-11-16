Week-end spécial | Créations et contes au château Compiègne

Week-end spécial | Créations et contes au château

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-23

Le château se transforme en lieu de découverte et de créativité à l’occasion de ce week-end spécial dédié aux enfants et à leurs familles. Deux dimanches pour explorer, ensemble, l’imaginaire à travers différentes formes artistiques et culturelles.

Au programme

• 14h-15h atelier de théâtre d’ombres, pour s’émerveiller devant des silhouettes qui prennent vie dans vos mains.

• 15h-16h Lecture de contes fantastiques, portée par la voix d’un conteur, pour découvrir des récits étonnants et captivants.

• 15h30-16h30 atelier de création de masques, un temps de pratique artistique qui permettra de laisser libre cours à l’inventivité des enfants.

Ce rendez-vous convivial et accessible à tous met à l’honneur la créativité, l’échange et le plaisir de partager en famille une expérience culturelle originale dans le cadre unique du château.

Pour s’inscrire, pensez à reserver chaque activité souhaitée séparément.

Le château se transforme en lieu de découverte et de créativité à l’occasion de ce week-end spécial dédié aux enfants et à leurs familles. Deux dimanches pour explorer, ensemble, l’imaginaire à travers différentes formes artistiques et culturelles.

Au programme

• 14h-15h atelier de théâtre d’ombres, pour s’émerveiller devant des silhouettes qui prennent vie dans vos mains.

• 15h-16h Lecture de contes fantastiques, portée par la voix d’un conteur, pour découvrir des récits étonnants et captivants.

• 15h30-16h30 atelier de création de masques, un temps de pratique artistique qui permettra de laisser libre cours à l’inventivité des enfants.

Ce rendez-vous convivial et accessible à tous met à l’honneur la créativité, l’échange et le plaisir de partager en famille une expérience culturelle originale dans le cadre unique du château.

Pour s’inscrire, pensez à reserver chaque activité souhaitée séparément. .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

The château is transformed into a place of discovery and creativity for this special weekend dedicated to children and their families. Two Sundays to explore, together, the imaginary through different artistic and cultural forms.

On the program

? 2pm-3pm: Shadow theater workshop, to marvel at silhouettes that come to life in your hands.

? 3pm-4pm: Reading of fantastic tales, accompanied by the voice of a storyteller, to discover astonishing and captivating tales.

? 3:30 4:30 pm: Mask-making workshop, a time for artistic creativity.

This convivial event, open to all, is an opportunity for creativity, exchange and the pleasure of sharing an original cultural experience with the whole family in the unique setting of the château.

To register, please book each activity separately.

German :

Das Schloss verwandelt sich an diesem besonderen Wochenende, das Kindern und ihren Familien gewidmet ist, in einen Ort der Entdeckung und Kreativität. Zwei Sonntage, um gemeinsam die Fantasie durch verschiedene Kunst- und Kulturformen zu erforschen.

Auf dem Programm steht Folgendes:

? 14-15 Uhr: Schattentheater-Workshop, um über Silhouetten zu staunen, die in Ihren Händen zum Leben erwachen.

? 15.00-16.00 Uhr: Lesung von fantastischen Geschichten, getragen von der Stimme eines Erzählers, um erstaunliche und fesselnde Geschichten zu entdecken.

? 15:30-16:30 Uhr: Workshop zur Herstellung von Masken, eine Zeit der künstlerischen Praxis, in der die Kinder ihrer Erfindungsgabe freien Lauf lassen können.

Bei diesem geselligen und für alle zugänglichen Treffen geht es um Kreativität, Austausch und das Vergnügen, mit der Familie ein originelles Kulturerlebnis in der einzigartigen Umgebung des Schlosses zu teilen.

Um sich anzumelden, denken Sie bitte daran, jede Aktivität einzeln zu buchen.

Italiano :

Il castello si trasforma in un luogo di scoperta e creatività per questo weekend speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Due domeniche per esplorare insieme l’immaginario attraverso diverse forme artistiche e culturali.

In programma:

14.00-15.00: Laboratorio di teatro delle ombre, per ammirare le sagome che prendono vita tra le mani.

ore 15.00-16.00: Lettura di racconti fantastici, accompagnati dalla voce di un narratore, per scoprire storie sorprendenti e accattivanti.

15.30-16.30: Laboratorio di costruzione di maschere, un’occasione pratica per dare libero sfogo all’inventiva dei bambini.

Questo evento amichevole, aperto a tutti, è una celebrazione della creatività, dello scambio e del piacere di condividere un’esperienza culturale originale con tutta la famiglia nella cornice unica del castello.

Per iscriversi, ricordarsi di prenotare ogni attività separatamente.

Espanol :

El castillo se transforma en un lugar de descubrimiento y creatividad para este fin de semana especial dedicado a los niños y sus familias. Dos domingos para explorar, juntos, el imaginario a través de diferentes formas artísticas y culturales.

En el programa:

? 14:00-15:00: Taller de teatro de sombras, para maravillarse con las siluetas que cobran vida entre las manos.

? 15:00-16:00: Lectura de cuentos fantásticos, acompañados de la voz de un narrador, para descubrir unos cuentos sorprendentes y cautivadores.

? 15.30 16.30 h: Taller de creación de máscaras, una oportunidad práctica para dar rienda suelta a la inventiva de los niños.

Este simpático evento, abierto a todos, es una celebración de la creatividad, el intercambio y el placer de compartir una experiencia cultural original con toda la familia en el marco incomparable del castillo.

Para inscribirse, no olvide reservar cada actividad por separado.

L’événement Week-end spécial | Créations et contes au château Compiègne a été mis à jour le 2025-10-09 par Compiègne Pierrefonds Tourisme