Week-end spécial droits des femmes au Wagon du Faget : conférence théâtralisé et participative « Manuel pratique et chaotique des droits des femmes », Le Wagon Café, Le Faget

Week-end spécial droits des femmes au Wagon du Faget : conférence théâtralisé et participative « Manuel pratique et chaotique des droits des femmes » Samedi 7 mars, 17h30 Le Wagon Café Haute-Garonne

8€ tarif adhérent.e / 10€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T17:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T17:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Dans le cadre d’un week-end consacré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, nous vous proposons d’assister à ce spectacle-conférence.

Bienvenue à vous, beau groupe de motivé-es pour faire avancer la lutte ! Alice, mi-historienne mi-coach sportive, vous accueille pour répondre ensemble à cette question essentielle : que reste-t-il à faire pour faire avancer la lutte sociale et les droits des femmes, et comment ?

Petits indices : ne jamais baisser les bras, utiliser l’humour, allier pensée et imagination, ça finit toujours par payer…

Pendant 1h, nous allons construire ensemble un manuel pratique de la lutte. Un manuel très concret, et aussi un peu chaotique, car le progrès arrive rarement calmement. En retraçant l’histoire mouvementée des droits des femmes depuis la Révolution Française jusqu’à aujourd’hui, nous allons à la fois :

– nous réapproprier notre histoire immédiate et nos grandes figures féministes (terriblement méconnues !!)

– poser un nouveau regard sur notre héritage des relations hommes-femmes

– revivre les moments marquants de cette histoire

– faire des happenings

– nous demander quelles sont nos prochains combats

et peut-être même partir en manif!

Places limitées, pensez à réserver : https://www.helloasso.com/associations/le-train-ou-vont-les-choses/evenements/spectacle-manuel-pratique-et-chaotique-des-droits-des-femmes

Le Wagon Café 31460 Le Faget Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

