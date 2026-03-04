Week-end spécial droits des femmes au Wagon du Faget : Exposition « Cathy » + temps d’échange Samedi 7 mars, 11h00 Le Wagon Café Haute-Garonne

Participation Libre

Dans le cadre d’un week-end consacré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, nous avons le plaisir de vous présenter une expo photos par la photographe et art thérapeute Lara Sangline et sa modèle Cathy.

Un temps d’échange autour de cette exposition vous est proposé le samedi 7 mars à 11h.

« CATHY »

En novembre 2020, le chemin de Cathy a croisé le mien. Elle émergeait à peine d’une phase maniaque résultant de son trouble bipolaire, une condition qu’elle a portée depuis l’enfance avant d’être diagnostiquée tardivement. Vivant en solitaire depuis de nombreuses années, Cathy a traversé des phases insondables, souvent méconnues et mal comprises.

Pourtant, un intérieur lumineux et bienveillant tapisse son cœur. Sa force réside dans un optimisme sans faille par lequel elle s’efforce chaque jour d’en créer une leçon de sagesse.

Cette exposition retrace le combat d’une femme contre les troubles alimentaires.

Exposition « Cathy »