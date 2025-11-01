Week-end spécial Halloween à la Hardonnerie

Vauquois Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Pendant tout un week-end, la ferme de la Hardonnerie se pare des couleurs d’Halloween pour vous proposer tout un programme

– 11 h Goûter des animaux magiques atelier sensoriel suivi du nourrissage des animaux 45 min

– 13 h Capitaine Moufette et Momo le matelot se présentent ! [spectacle] 20 min

– 13h30 à 15h30 Sorcellerie scientifique pour apprenti pirate [petits ateliers scientifiques de 10 min] accessible en continu.

– 15h30 Goûter des animaux 30 min

– 16 h samedi Fabrique ta potion magique [atelier créatif] 30 min

dimanche Fabrique ton balai de sorcière [atelier créatif] 45 min

Si vous souhaitez manger sur place, pensez à apporter votre pique-nique !

Tout au long du week-end, vous pourrez profiter de l’énigme du Capitaine Moufette (6€ par famille) et d’un goûter (4€).Tout public

Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 9 74 19 15 32 lahardonnerie@welfarm.fr

English :

For an entire weekend, La Hardonnerie Farm will be decked out in Halloween colors to offer you a full program:

? 11 a.m.: Magical animal snack sensory workshop followed by animal feeding ? 45 min

? 1 p.m.: Captain Moufette and Momo the sailor introduce themselves! [show] ? 20 min

? 1:30 p.m. to 3:30 p.m.: Scientific sorcery for the apprentice pirate [short 10-minute scientific workshops] ? open continuously.

? 3:30pm: Animal snack ? 30 min

? 4 pm: Saturday: Fabrique ta potion magique [creative workshop] ? 30 min

sunday: Build your witch’s broom [creative workshop] ? 45 min

If you’d like to eat in, remember to bring your own picnic!

Throughout the weekend, you’ll be able to enjoy the Captain Moufette enigma (6? per family) and a snack (4?).

German :

Ein ganzes Wochenende lang erstrahlt die Ferme de la Hardonnerie in den Farben von Halloween und bietet Ihnen ein ganzes Programm an:

? 11 Uhr: Goûter des animaux magiques sensorischer Workshop, gefolgt von der Fütterung der Tiere ? 45 Min

? 13 Uhr: Kapitän Moufette und Momo der Matrose stellen sich vor! [Show] ? 20 min

? 13.30 bis 15.30 Uhr: Wissenschaftliche Hexerei für Piratenlehrlinge [kleine wissenschaftliche Workshops von 10 min] ? durchgehend zugänglich.

? 15:30 Uhr: Tierische Kostprobe ? 30 min

? 16:00 Uhr: Samstag: Stell deinen Zaubertrank her [kreativer Workshop] ? 30 min

sonntag: Stelle deinen Hexenbesen her [Kreativ-Workshop] ? 45 Min

Wenn Sie vor Ort essen möchten, denken Sie bitte daran, Ihr Picknick mitzubringen!

Das ganze Wochenende über können Sie das Rätsel des Kapitäns Muffin (6? pro Familie) und einen Snack (4?) genießen.

Italiano :

Per un intero fine settimana, la fattoria Hardonnerie si vestirà dei colori di Halloween per offrirvi un programma completo:

ore 11.00: Merenda magica con gli animali laboratorio sensoriale seguito da un pasto per gli animali 45 minuti

ore 13.00: Capitan Moufette e Momo il marinaio si presentano! [Spettacolo] ? 20 min

♪ 13.30-15.30: Stregoneria scientifica per l’apprendista pirata [brevi laboratori scientifici di 10 minuti] ♪ aperto ininterrottamente.

15.30: Merenda con gli animali 30 min

sabato, ore 16.00: Crea la tua pozione magica [laboratorio creativo] 30 min

domenica: Costruisci la tua scopa da strega [laboratorio creativo] ? 45 min

Se volete mangiare in casa, ricordatevi di portare il vostro picnic!

Per tutto il fine settimana, potrete godervi l’enigma del Capitano Moufette (6? per famiglia) e una merenda (4?).

Espanol :

Durante todo un fin de semana, la granja Hardonnerie se engalanará con los colores de Halloween para ofrecerle todo un programa:

? 11 h: Merienda mágica con animales taller sensorial seguido de la alimentación de los animales ? 45 minutos

? 13 h: ¡El capitán Moufette y Momo el marinero se presentan! [espectáculo] ? 20 min

? 13.30 h a 15.30 h: Hechicería científica para el aprendiz de pirata [breves talleres científicos de 10 minutos] ? abierto ininterrumpidamente.

? 15.30 h: Merienda de animales ? 30 minutos

? 16 h: Sábado: Haz tu propia poción mágica [taller creativo] ? 30 min

domingo: Crea tu escoba de bruja [taller creativo] ? 45 min

Si quieres comer dentro, ¡recuerda traer tu propio picnic!

Durante todo el fin de semana, podrá disfrutar del enigma del Capitán Moufette (6? por familia) y de un tentempié (4?).

