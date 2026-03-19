Week-end spécial Pâques au Village Musée du Der Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Week-end spécial Pâques au Village Musée du Der

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

A l’occasion du week-end de Pâques, le musée se transforme en terrain d’aventure pour retrouver le lapin de Pâques! Les enfants partez à la découverte du musée avec un peu de piste rempli d’énigmes.Tout public

A l’occasion du week-end de Pâques, le musée se transforme en terrain d’aventure pour retrouver le lapin de Pâques! Les enfants partez à la découverte du musée avec un peu de piste rempli d’énigmes, puis laissez parler votre créativité lors d’un atelier spécial Pâques. .

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

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English : Week-end spécial Pâques au Village Musée du Der

For Easter weekend, the museum is transformed into an adventure playground to find the Easter Bunny! Kids can explore the museum with a treasure hunt full of enigmas.

L’événement Week-end spécial Pâques au Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne