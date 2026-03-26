Week-end Spiritualité et Médiumnité Château de la Cressonnière Thouarsais-Bouildroux

Week-end Spiritualité et Médiumnité

Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Un week-end pour découvrir l’invisible qui nous entoure

Au château de la Cressonnière pendant 2 jours

8 intervenants partageront leurs expériences et répondront aux questions que l’on n’ose pas toujours poser.

– Petit déjeuner et goûter offerts

– Food truck sur place pour le déjeuner

Un week-end de découverte, de partage et d’ouverture dans un lieu unique.

Tarifs

25€ la journée

40€ les deux journées .

Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 65 75 31 contact@chateaudelacressonniere.com

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English :

A weekend to discover the invisible that surrounds us

L’événement Week-end Spiritualité et Médiumnité Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin