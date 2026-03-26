Week-end Spiritualité et Médiumnité Château de la Cressonnière Thouarsais-Bouildroux
Week-end Spiritualité et Médiumnité Château de la Cressonnière Thouarsais-Bouildroux samedi 4 avril 2026.
Week-end Spiritualité et Médiumnité
Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Un week-end pour découvrir l’invisible qui nous entoure
Au château de la Cressonnière pendant 2 jours
8 intervenants partageront leurs expériences et répondront aux questions que l’on n’ose pas toujours poser.
– Petit déjeuner et goûter offerts
– Food truck sur place pour le déjeuner
Un week-end de découverte, de partage et d’ouverture dans un lieu unique.
Tarifs
25€ la journée
40€ les deux journées .
Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 65 75 31 contact@chateaudelacressonniere.com
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English :
A weekend to discover the invisible that surrounds us
L’événement Week-end Spiritualité et Médiumnité Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin