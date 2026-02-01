Week-end Structures gonflables Salle de la Fontaine Assérac

Week-end Structures gonflables

Salle de la Fontaine 14 rue de la fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Les Sassérakois, vous connaissez ? C’est l’association festive des parents d’élèves de l’école publique Jacques Raux d’Assérac. Une équipe énergique qui organise et anime des événements conviviaux afin de distraire les enfants mais aussi les grands, et aide ainsi au financement de la coopérative scolaire.

C’est ainsi que les Sassérakois organisent leur week-end de structures gonflables.

Le parc de loisirs éphémère s’installe dans l’espace de la Fontaine d’Assérac.

Les enfants de 1 à 12 ans, sous la responsabilité de leurs accompagnateurs, découvriront un univers coloré de structures adaptées à leur âge dans lequel ils pourront s’amuser. .

Salle de la Fontaine 14 rue de la fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 06 86 55 lessasserakois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Week-end Structures gonflables Assérac a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44