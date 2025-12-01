Week-end structures gonflables Salle polyvalente Alain Burban La Baule-Escoublac

Week-end structures gonflables

Salle polyvalente Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Organisé par le comité des fêtes. Réservé aux enfants jusqu’à 12 ans. .

Salle polyvalente Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 54 58 62 cdf.escoublac@gmail.com

