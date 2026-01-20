Week-end structures gonflables Salle Polyvalente Pompaire

Week-end structures gonflables

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Attention… ça va sauter !

Préparez les chaussettes antidérapantes et les grands sourires

L’APE Louis Canis organise un week-end 100% structures gonflables et jeux géants en bois en collaboration avec Loisir et Partage 79, le week-end du 7 et 8 février 2026 à la salle polyvalente de Pompaire !

Au menu

des bonds à gogo,

des éclats de rire,

et des enfants qui repartent avec des étoiles pleins les yeux

Cet événement est ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous

Sam Burger sera présent tout le weekend

On vous attend nombreuses et nombreux pour un week-end plein d’énergie et de bonne humeur

Tous ensemble pour l’APE Louis Canis ! .

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 22 41 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end structures gonflables

L’événement Week-end structures gonflables Pompaire a été mis à jour le 2026-01-16 par CC Parthenay Gâtine