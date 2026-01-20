Week-end structures gonflables Salle Polyvalente Pompaire
Week-end structures gonflables Salle Polyvalente Pompaire samedi 7 février 2026.
Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
2026-02-07
Attention… ça va sauter !
Préparez les chaussettes antidérapantes et les grands sourires
L’APE Louis Canis organise un week-end 100% structures gonflables et jeux géants en bois en collaboration avec Loisir et Partage 79, le week-end du 7 et 8 février 2026 à la salle polyvalente de Pompaire !
Au menu
des bonds à gogo,
des éclats de rire,
et des enfants qui repartent avec des étoiles pleins les yeux
Cet événement est ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous
Sam Burger sera présent tout le weekend
On vous attend nombreuses et nombreux pour un week-end plein d’énergie et de bonne humeur
Tous ensemble pour l’APE Louis Canis ! .
Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 22 41 75
English : Week-end structures gonflables
