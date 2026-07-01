Informations pratiques

Villelongue-de-la-Salanque

WEEK-END SYMPHONIQUE LE VIOLON DU DIABLE

107 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une soirée au de détente en musique en extérieur.

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107 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

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English :

An evening of relaxation with music outdoors.

L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE LE VIOLON DU DIABLE Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME