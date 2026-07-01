WEEK-END SYMPHONIQUE LE VIOLON DU DIABLE Villelongue-de-la-Salanque
vendredi 31 juillet 2026 · Villelongue-de-la-Salanque
Informations pratiques
Villelongue-de-la-Salanque
WEEK-END SYMPHONIQUE LE VIOLON DU DIABLE
107 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Une soirée au de détente en musique en extérieur.
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107 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
An evening of relaxation with music outdoors.
L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE LE VIOLON DU DIABLE Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME