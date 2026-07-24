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AGENDA · Llupia

WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE Llupia

samedi 1 août 2026 · Llupia

WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE Llupia

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
66300 Llupia
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Llupia

WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Redécouvrez la chanson française dans une autre version.
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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

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English :

Rediscover French music in a different style.

L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE Llupia a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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