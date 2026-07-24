AGENDA · Llupia
WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE Llupia
samedi 1 août 2026 · Llupia
Informations pratiques
Llupia
WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE
Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Redécouvrez la chanson française dans une autre version.
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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
Rediscover French music in a different style.
L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE LES VOIX ÉTERNELLES LA CHANSON FRANҪAISE EN SYMPHONIE Llupia a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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