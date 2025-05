Week-end tartes flambées – Kaysersberg Vignoble, 7 juin 2025 19:00, Kaysersberg Vignoble.

Haut-Rhin

Week-end tartes flambées 1 Place du Chanoine Eugène Papirer Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Tartes flambées cuites à l’ancienne, au feu de bois, vente de frites, knacks, bretzels, pâtisseries maison et boissons.

La tarte flambée, c’est la spécialité locale à déguster sans modération en Alsace ! Venez les goûter tout le week-end à proximité de l’église à Kientzheim. Elles sont préparées à l’ancienne, au feu de bois.

Des salées ou des sucrées pour les plus gourmands, venez passer une soirée conviviale et festive dans ce charmant village viticole. Vous pourrez également savourer des délicieuses pâtisseries maison et quelques boissons rafraichissantes.

Les tables et les bancs sont abrités sous des tonnelles.

1 Place du Chanoine Eugène Papirer

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 90 38 19 martinjerome-@outlook.com

English :

Traditional wood-fired flambé pies, French fries, knacks, pretzels, home-made pastries and drinks.

German :

Flammkuchen, die auf traditionelle Weise am Holzfeuer gebacken werden, Verkauf von Pommes frites, Knacks, Brezeln, hausgemachtem Gebäck und Getränken.

Italiano :

Torte flambé tradizionali cotte a legna, patatine fritte, stuzzichini, pretzel, dolci fatti in casa e bevande.

Espanol :

Tartas tradicionales flambeadas al horno de leña, patatas fritas, knacks, pretzels, bollería casera y bebidas.

L’événement Week-end tartes flambées Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg