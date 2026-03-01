Week-end Télérama A vos Pass ! Périgueux

Week-end Télérama A vos Pass !

Les 21 et 22 mars 2024 de 13h à 18h, Télérama vous propose de profiter d’un Week-end au musée. Afin d’accéder gratuitement aux collections, munissez-vous du Pass valable pour 2 personnes découpé dans les numéros de Télérama

En plus des collections permanentes 4e collection de France en Préhistoire, 7e collection de France pour l’Afrique et l’Océanie, seule collection de Beaux-Arts en Périgord avec des pièces majeures dans le domaine de la peinture ( Le portrait de Pierre de Bourdeille , XVIe s français, L’âme au ciel, 1878, de W. Bouguereau ; dans le domaine de la sculpture Jane Poupelet, Auguste Rodin, Gilbert Privat et Etienne Hajdu… les expositions temporaires Vers le centre de conservation des musées et des archives municipales Géographie du corps (du 12 mars au 21 septembre) de l’artiste Michel Batlle invité d’honneur du Festival Expoésie (10-21 mars). .

English : Week-end Télérama A vos Pass !

On March 21 and 22, 2024 from 1pm to 6pm, Télérama invites you to enjoy a Weekend at the Museum. To gain free access to the collections, take along the Pass valid for 2 people cut out from each issue of Télérama

