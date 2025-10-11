Week-end « Terres de femmes » Erdeven
Week-end « Terres de femmes » Erdeven samedi 11 octobre 2025.
Week-end « Terres de femmes »
Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-11
La médiathèque d’Erdeven organise l’événement « Terres de Femmes », un rendez-vous culturel et littéraire unique mettant à l’honneur les femmes dans le secteur de l’agriculture.
Cette manifestation valorise la mémoire, les récits et les engagements des femmes qui façonnent le monde agricole, souvent dans l’ombre.
Samedi 11 à 16h Rencontre d’autrices et agricultrices (Maud Bénézit autrice de la BD « Il est où le patron ? et Johanne Gicquel du recueil Paysames) .
Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
