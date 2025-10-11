Week-end « Terres de femmes » Erdeven

Week-end « Terres de femmes » Erdeven samedi 11 octobre 2025.

Week-end « Terres de femmes »

Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

La médiathèque d’Erdeven organise l’événement « Terres de Femmes », un rendez-vous culturel et littéraire unique mettant à l’honneur les femmes dans le secteur de l’agriculture.

Cette manifestation valorise la mémoire, les récits et les engagements des femmes qui façonnent le monde agricole, souvent dans l’ombre.

Samedi 11 à 16h Rencontre d’autrices et agricultrices (Maud Bénézit autrice de la BD « Il est où le patron ? et Johanne Gicquel du recueil Paysames) .

Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end « Terres de femmes » Erdeven a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon