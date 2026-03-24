Week-end théâtrale Salle socioculturelle Target
Week-end théâtrale Salle socioculturelle Target samedi 11 avril 2026.
Week-end théâtrale
Salle socioculturelle 1 route du plaix Target Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 00:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
La troupe de théâtre et de danseurs folkloriques vous présentent leur spectacle annuel.
.
Salle socioculturelle 1 route du plaix Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 30 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The folk theater and dance troupe present their annual show.
L’événement Week-end théâtrale Target a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Target (Allier)
- Soirée d’Inauguration au Domaine des Grandes Cotes Target 3 avril 2026
- Les trois forêts 35 km Target Allier 1 mai 2026