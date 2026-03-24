Week-end théâtrale Salle socioculturelle Target

Week-end théâtrale

Salle socioculturelle 1 route du plaix Target Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 00:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

La troupe de théâtre et de danseurs folkloriques vous présentent leur spectacle annuel.

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Salle socioculturelle 1 route du plaix Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 30 97

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English :

The folk theater and dance troupe present their annual show.

L’événement Week-end théâtrale Target a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule