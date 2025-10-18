Week end théâtre Attention sac poubelle égaré Chanteix

Chanteix Animations, Le comité des fêtes, vous invite à la deuxième représentation de sa troupe de théâtre d’amateurs, pleine de surprise. La P’tite troupe de Chanteix vous présente cette année une comédie en trois actes de Vivien Lheraux intitulée Attention ! Sac-poubelle égaré ! . Préparez-vous à plonger dans une intrigue drôle et décalée de cette comédie délirante, folle et déjantée… Fous rires garantis ! Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Entrée 10 € Buvette sur place. A l’occasion d’Octobre Rose, l’association Chanteix Animations, Le comité des fêtes se mobilise et soutient la cause contre le cancer du sein en reversant 1€ pour chaque entrée du samedi soir à l’association Ruban Rose . Venez nombreux. Réservation conseillée. .

Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74 comitedesfetes@chanteixanimations.fr

