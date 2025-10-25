Week end théâtre au cinéma cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Week end théâtre au cinéma cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l'Adour samedi 25 octobre 2025.

Week end théâtre au cinéma

cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Dans le cadre de notre Week End théâtre, nous vous proposons tout d’abord

La pièce Sans famille retransmise sur grand écran et tirée du Roman d’Hector Malot. Elle vous replongera dans l’histoire de Rémi ce petit garçon abandonné et vendu par sa famille adoptive à Vitalis…..

Cette pièce est interprétée par les acteurs de la Comédie française .

cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Week end théâtre au cinéma

As part of our Theater Weekend, we are first offering you

The play Sans famille , based on the novel by Hector Malot, retransmitted on the big screen. It will take you back to the story of Rémi, the little boy abandoned and sold by his adoptive family to Vitalis…..

German : Week end théâtre au cinéma

Im Rahmen unseres Theaterwochenendes bieten wir Ihnen zunächst Folgendes an

Das Stück Sans famille (Ohne Familie) nach dem Roman von Hector Malot, das auf einer Großleinwand übertragen wird. Es führt Sie zurück in die Geschichte von Remi, einem kleinen Jungen, der von seiner Adoptivfamilie verlassen und an Vitalis….. verkauft wurde.

Italiano :

Nell’ambito del nostro Weekend del Teatro, vi proponiamo per la prima volta

Lo spettacolo Sans famille , tratto dal romanzo di Hector Malot e proiettato su grande schermo. Vi riporterà alla storia di Rémi, il bambino abbandonato e venduto dalla sua famiglia adottiva a Vitalis…..

Espanol : Week end théâtre au cinéma

Como parte de nuestro Fin de Semana de Teatro, le ofrecemos en primer lugar

La obra Sans famille , basada en la novela de Hector Malot y proyectada en pantalla grande. Le transportará a la historia de Rémi, el niño abandonado y vendido por su familia adoptiva a Vitalis……

L’événement Week end théâtre au cinéma Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Tartas