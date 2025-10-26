Week end théâtre au cinéma cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Week end théâtre au cinéma cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour dimanche 26 octobre 2025.

Week end théâtre au cinéma

cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Dans le cadre de notre Week End théâtre, on continue avec dimanche après midi la troupe, le théâtre de l’amitié de Begaar vient nous interpréter sa toute nouvelle pièce Feu moi-même .

Un moment de franche rigolade qu’ils vont nous faire partager.

Dans le cadre de notre Week End théâtre, on continue avec dimanche après midi la troupe, le théâtre de l’amitié de Begaar vient nous interpréter sa toute nouvelle pièce Feu moi-même .

Un moment de franche rigolade qu’ils vont nous faire partager.

Alors pas d’hésitation venez vous divertir au cinéma de Pontonx .

cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Week end théâtre au cinéma

As part of our theater weekend, we’re continuing on Sunday afternoon with Begaar’s Théâtre de l’Amitié troupe performing their brand new play Feu moi-même .

They’ll be sharing their laughter with us.

German : Week end théâtre au cinéma

Im Rahmen unseres Theater-Wochenendes geht es am Sonntagnachmittag weiter mit der Theatergruppe Théâtre de l’amitié aus Begaar, die uns ihr neuestes Stück Feu moi-même vorführen wird.

Sie werden uns mit ihrem neuen Stück Feuer unterhalten.

Italiano :

Nell’ambito del nostro weekend teatrale, domenica pomeriggio il Théâtre de l’Amitié di Begaar presenterà il suo nuovo spettacolo Feu moi-même .

Condivideranno con noi le loro risate.

Espanol : Week end théâtre au cinéma

Como parte de nuestro fin de semana teatral, continuamos el domingo por la tarde con el Théâtre de l’Amitié de Begaar representando su nueva obra Feu moi-même .

Compartirán sus risas con nosotros.

L’événement Week end théâtre au cinéma Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Tartas