Informations pratiques

Hauts de Bienne

Week-end théâtre avec Les Entractés

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Sam, metteuse en scène doit présenter avec 3 amis, Jules, Marie et Alex, une pièce de théâtre adaptée du célèbre conte Blanche Neige et les 7 nains . Mais le caractère un peu soupe au lait de Marie, les idées originales de Jules et Alex, le manque de budget ainsi que l’absence de véritables comédiens vont rendre les répétions tumultueuses.

Entre retournements de situations, mini conflits, et discussions avec le public, la pièce sera-t-elle prête en temps voulu ? Et d’ailleurs… quelle pièce sera réellement jouée ?

Pour chaque place adulte, une chance de gagner un bon d’achat de 10€ dans un commerce de Morez. .

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

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English :

L’événement Week-end théâtre avec Les Entractés Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE