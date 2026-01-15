Week end Théâtre Espace La Dorlière Beauzac
Week end Théâtre Espace La Dorlière Beauzac vendredi 6 février 2026.
Week end Théâtre
Espace La Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Vendredi 8€
Samedi 8€
Dimanche (2 spectacles) 8€
2 journées 15€
3 journées 20€
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
Le théâtre de l’Instant présente le Week end théâtre, salle de la Dorlière le vendredi 6 Février, samedi 7 Février et dimanche 8 Février 2026. Payant.
Espace La Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
The Théâtre de l?Instant presents the Week end théâtre, salle de la Dorlière on Friday February 6, Saturday February 7 and Sunday February 8, 2026. Paying tickets.
L’événement Week end Théâtre Beauzac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron