Week-end théâtre par la Cie Les soirs bleus Captieux
Week-end théâtre par la Cie Les soirs bleus Captieux samedi 25 avril 2026.
Captieux
Week-end théâtre par la Cie Les soirs bleus
Anciennes Ecoles de Captieux Captieux Gironde
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Comme chaque année, Les soirs bleus vous proposent des weekends de pratique théâtrale dirigés par Laurette Courrègelongue.
Ouvert aux débutants, confirmés, professionnels, aucun pré-requis n’est nécessaire.
(A partir de 18 ans)
Au programme, durant ces deux jours
A partir de textes issus du théâtre, de la littérature et de la poésie, ce week-end permettra d’ouvrir des espaces poétiques, de développer sa sensibilité et son imaginaire.
Travail sur la présence (se connecter à soi, à l’espace et aux autres)
Explorations chorégraphiques (improvisation collective, travail d’écoute, d’espace et de chœur)
Lecture des textes puis repérage des thèmes, personnages, relations, enjeux, structure, etc…
Improvisation théâtrale seul.e et en groupe, autour des textes. .
Anciennes Ecoles de Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 84 45 13 les_soirs_bleus_asso@outlook.com
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English : Week-end théâtre par la Cie Les soirs bleus
L’événement Week-end théâtre par la Cie Les soirs bleus Captieux a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud
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