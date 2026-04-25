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WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan

WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Espace Victor Goudou

Ville : 34550 Bessan

Département : Hérault

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Bessan

WEEK END TORO FOLIE À BESSAN

Espace Victor Goudou Bessan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-01

Le Comité des fêtes de Bessan propose un week-end à l’Espace des Peupliers
Au programme de ces deux jours des jeux taurins, un taureau piscine, des spectacles de chevaux… Le tout agrémenté de gardiane de taureau (sur réservation pour le 2 mai ) et bien d’autres surprises.

Ambiance conviviale et fous rires garantis !

Venez nombreux !   .

Espace Victor Goudou Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 71 53 53 37 

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English :

The Comité des fêtes de Bessan offers a weekend at the Espace des Peupliers

L’événement WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34

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