WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan
WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan vendredi 1 mai 2026.
Bessan
WEEK END TORO FOLIE À BESSAN
Espace Victor Goudou Bessan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Le Comité des fêtes de Bessan propose un week-end à l’Espace des Peupliers
Au programme de ces deux jours des jeux taurins, un taureau piscine, des spectacles de chevaux… Le tout agrémenté de gardiane de taureau (sur réservation pour le 2 mai ) et bien d’autres surprises.
Ambiance conviviale et fous rires garantis !
Venez nombreux ! .
Espace Victor Goudou Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 71 53 53 37
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English :
The Comité des fêtes de Bessan offers a weekend at the Espace des Peupliers
L’événement WEEK END TORO FOLIE À BESSAN Bessan a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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