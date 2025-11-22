Week-end Transmission

Cornil Corrèze

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Samedi 22

9h 16h30 compost et paillage au jardin la biomasse au service de la fertilité des sols avec Pascal Brette de ka ferme commune.

9h 17h Vannerie sauvage plateau zarzo avec Emmanuelle de la molinie bleue.

Dimanche 23

9h30 17h30 découverte du massage thaï avec Frédéric Zucchello.

9h30 17h30 l’atelier des glandeurs -à la découverte du chêne et de la cisine des glands avec Adeline de flora deliciosa.

Repas complet végétarien les midis 15€ sur réservation.

Içnscription aux ateliers et aux repas avant le 21 novembre. .

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25

