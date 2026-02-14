WEEK-END VÉGÉTAL À DARWIN, Darwin Éco-système, Bordeaux

WEEK-END VÉGÉTAL À DARWIN 27 février – 1 mars Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-27T11:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T11:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

WEEK-END VÉGÉTAL À DARWIN

GRANDE VENTE DE PLANTES - du 27 février au 1er mars (11h à 19h), direction la Galerie Sauvages pour un pop-up Botanic. Que tu aies la main verte ou la main “j’oublie d’arroser”, tu trouveras forcément un nouveau colocataire végétal.

BINGO VÉGÉTAL À DARWIN – VENDREDI 27 FÉVRIER à 20h, ce soir-là, oublie les grille-pains, les paniers garnis et les baptêmes de l’air en hélicoptère.

Darwin et @botanic_france lancent le tout premier BINGO VÉGÉTAL au @magasin_general.darwin. À gagner ? Des plantes d’intérieur, des boutures, des petites merveilles feuillues prêtes à commencer une nouvelle vie chez toi. Le principe ne change pas : Des numéros. Du suspense. Des faux espoirs. Des cris de victoire. Beaucoup de rires. Entrée libre • vente de cartons sur places.

Pour résumer si t’as du bol, tu repars avec un pots, si t’as pas de pot… c’est que t’as pas eu de bol.

Rendez-vous Du 27 février au 1er mars pour chiner, jouer, verdir ton appart et passer un week-end qui sent bon la terre fraîche et la bonne humeur.

