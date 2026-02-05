WEEK-END VELO ORLEANS CHAMBORD CLE EN MAIN Olivet
WEEK-END VELO ORLEANS CHAMBORD CLE EN MAIN Olivet samedi 28 mars 2026.
WEEK-END VELO ORLEANS CHAMBORD CLE EN MAIN
Rue de la Source Olivet Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Offrez-vous un week-end vélo clé en main au cœur de la vallée de la Loire. Départ d’Olivet, direction Chambord… et retour à Olivet.
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE pour un week-end vélo tout compris direction le mythique Château de Chambord ??? Ne penser à rien d’autre qu’à profiter …et pédaler ! ?? Je m’occupe de tout l’organisation, le tracé, les prestations hôtelières. Vous n’avez qu’à vous laisser guider pour profiter au maximum de l’aventure !
GROUPE DE 8 PERSONNES MAXIMUM
Départ d’Olivet le samedi 28, environ 60 km
9h00 Accueil
Retour le dimanche 29, environ 65 km
Nuit en chambre twin dans un confortable Hôtel 3*
Apéritif d’accueil
Dîner entrée, plat, dessert (alcool et café non compris)
Petit déjeuner buffet sucré salé
Dimanche midi panier pique nique .
Rue de la Source Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outddorbyfd@gmail.com
