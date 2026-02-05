WEEK-END VELO ORLEANS CHAMBORD CLE EN MAIN

Rue de la Source Olivet Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Offrez-vous un week-end vélo clé en main au cœur de la vallée de la Loire. Départ d’Olivet, direction Chambord… et retour à Olivet.

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE pour un week-end vélo tout compris direction le mythique Château de Chambord ??? Ne penser à rien d’autre qu’à profiter …et pédaler ! ?? Je m’occupe de tout l’organisation, le tracé, les prestations hôtelières. Vous n’avez qu’à vous laisser guider pour profiter au maximum de l’aventure !

GROUPE DE 8 PERSONNES MAXIMUM

Départ d’Olivet le samedi 28, environ 60 km

9h00 Accueil

Retour le dimanche 29, environ 65 km

Nuit en chambre twin dans un confortable Hôtel 3*

Apéritif d’accueil

Dîner entrée, plat, dessert (alcool et café non compris)

Petit déjeuner buffet sucré salé

Dimanche midi panier pique nique .

Rue de la Source Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outddorbyfd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement WEEK-END VELO ORLEANS CHAMBORD CLE EN MAIN Olivet a été mis à jour le 2026-02-05 par ADRT45