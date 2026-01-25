WEEK-END VIGNERON TABLE DES POÈTES Montpellier

WEEK-END VIGNERON TABLE DES POÈTES

À l’occasion des salons du vin 2026, La Table des Poètes ouvre exceptionnellement ses portes pour un Weekend Vigneron les 25 et 26 janvier au dîner.

Deux soirées dédiées aux rencontres avec des vignerons passionnés et à la découverte de belles cuvées, dans l’ambiance conviviale de cette cantine gastronomique montpelliéraine.

Offre spéciale

5 % de remise sur l’ensemble de la cave

(valable pour toute réservation les 25 et 26 janvier)

Vignerons partenaires présents

La Parcelle

Les vignerons de l’irréel

Les Affranchis

Le Vin de mes Amis

BIOTOP Montpellier

Roots 66 and Friends

La Bande des Sept

Millésime Bio .

2 Rue Desmazes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

To coincide with the 2026 wine fairs, La Table des Poètes is opening its doors for a special Vigneron Weekend dinner on January 25 and 26.

