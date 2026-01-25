WEEK-END VIGNERON TABLE DES POÈTES Montpellier
WEEK-END VIGNERON TABLE DES POÈTES Montpellier dimanche 25 janvier 2026.
WEEK-END VIGNERON TABLE DES POÈTES
2 Rue Desmazes Montpellier Hérault
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-26
2026-01-25
À l’occasion des salons du vin 2026, La Table des Poètes ouvre exceptionnellement ses portes pour un Weekend Vigneron les 25 et 26 janvier au dîner.
Deux soirées dédiées aux rencontres avec des vignerons passionnés et à la découverte de belles cuvées, dans l’ambiance conviviale de cette cantine gastronomique montpelliéraine.
Offre spéciale
5 % de remise sur l’ensemble de la cave
(valable pour toute réservation les 25 et 26 janvier)
Vignerons partenaires présents
La Parcelle
Les vignerons de l’irréel
Les Affranchis
Le Vin de mes Amis
BIOTOP Montpellier
Roots 66 and Friends
La Bande des Sept
Millésime Bio .
2 Rue Desmazes Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
To coincide with the 2026 wine fairs, La Table des Poètes is opening its doors for a special Vigneron Weekend dinner on January 25 and 26.
