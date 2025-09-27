Week-end western Auboué

Pour cette première édition, un camp western sera installé sur le terrain de l’amicale des Pariottes. Des cow-boys et des Indiens cohabiteront pacifiquement entre les tipis, reproduisant la vie d’un village. Le groupe Rio Grande animera la manifestation avec plusieurs démonstrations de danses country et proposera également quelques séances d’initiation ouvertes à tous. De plus, Pat Calahan, chanteur de country emblématique, se produira samedi soir et dimanche (gratuit).Tout public

English :

For this first edition, a Western camp will be set up on the grounds of the Amicale des Pariottes. Cowboys and Indians will peacefully cohabit between teepees, reproducing village life. The Rio Grande group will enliven the event with a number of country dance demonstrations, as well as offering introductory sessions open to all. In addition, iconic country singer Pat Calahan will perform on Saturday evening and Sunday (free).

German :

Für diese erste Ausgabe wird auf dem Gelände des Freundeskreises Pariottes ein Westerncamp errichtet. Cowboys und Indianer werden friedlich zwischen den Tipis zusammenleben, die das Leben in einem Dorf nachahmen. Die Gruppe Rio Grande wird die Veranstaltung mit mehreren Vorführungen von Country-Tänzen beleben und auch einige Schnupperkurse anbieten, die für alle offen sind. Außerdem wird der berühmte Country-Sänger Pat Calahan am Samstagabend und Sonntag auftreten (kostenlos).

Italiano :

Per questa prima edizione, un accampamento western sarà allestito sul terreno dell’Amicale des Pariottes. Cowboy e indiani vivranno pacificamente insieme in teepee, ricreando la vita del villaggio. Il gruppo Rio Grande darà vita all’evento con una serie di dimostrazioni di danza country e offrirà una serie di sessioni introduttive aperte a tutti. L’iconico cantante country Pat Calahan si esibirà sabato sera e domenica (gratuitamente).

Espanol :

Para esta primera edición, se instalará un campamento del Oeste en los terrenos de la Amicale des Pariottes. Vaqueros e indios convivirán pacíficamente en tipis, recreando la vida de una aldea. El grupo Río Grande animará el evento con varias demostraciones de baile country, además de ofrecer varias sesiones introductorias abiertas a todos. Y el emblemático cantante Pat Calahan actuará el sábado por la noche y el domingo (gratis).

