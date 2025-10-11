Week-end yoga et méditation à Préfailles Soleil de Jade Préfailles

Soleil de Jade 187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Venez vous détendre au rythme des vagues à Préfailles !

Dans un décor à couper le souffle en bord de mer, c’est à la pointe Saint-Gildas, à Préfailles, que commence votre voyage intérieur en direction d’un monde où règne bien-être et zen attitude !

Rendez-vous au Soleil de Jade où Yaëlle vous attend pour vous proposer un programme spécial détente avec Hatha yoga, méditation, randonnées et marches conscientes, Pranayamas, yoga du son.

Pourquoi venir ?

Se ressourcer

Retrouver l’essentiel

Libérer l’esprit

Respirer l’océan

Bon à savoir

Sur réservation

Possibilité de covoiturage

Tarif incluant hébergement et repas avec un naturopathe

Prévoir un plat pour la formule en mode auberge espagnole

N’oubliez pas tapis de sol, plaid, coussin de yoga éventuel, chaussures de marche confortables et maillot de bain

Inspirez, expirez ! Venez profitez de cette escapade spéciale détente au bord de la mer. Destination Pornic vous ouvre les portes du monde de la relaxation entre yoga et méditation pour toujours plus de bien-être et de zen attitude !

Soleil de Jade 187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 23 info@soleildejade.com

