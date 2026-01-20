Week-end Yoga et Nature Cros
Week-end Yoga et Nature
Mas Rouveyrac Cros Gard
Tarif : 330 – 330 – 330 EUR
Tout compris
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-02-27
Célia et Béryl, professeures de yoga, vous proposent un week-end de yoga en pleine nature !
Mas Rouveyrac Cros 30170 Gard Occitanie +33 6 42 04 40 52 yogasouslefiguier@gmail.com
English : Week-end Yoga et Nature
Yoga teachers Célia and Béryl offer a weekend of yoga in the great outdoors!
