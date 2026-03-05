Week-End YOGA Monthodon

Week-End YOGA Monthodon vendredi 15 mai 2026.

La Trillonnière Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 390 – 390 – 390 EUR
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17

2026-05-15

Participez à un week-end ressourçant du 15 au 17 mai 2026 avec des ateliers yoga et cuisine vegan !
La Trillonnière Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   benedictedoudin@orange.fr

English :

Join us for a rejuvenating weekend from May 15 to 17, 2026 with yoga and vegan cooking workshops!

