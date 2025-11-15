Week-end zen et créateurs Branville-Hague La Hague
Branville-Hague 2 Route du Bourg La Hague Manche
Organisé par le Judo Club de la Hague, cet événement autour du bien-être et de la créativité réunira artisans, créateurs et praticiens produits naturels, soins, dégustations, bijoux, déco… avec buvette, restauration et tombola.
– Samedi 9h30-18h. Dimanche 9h30-17h. .
Branville-Hague 2 Route du Bourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65
