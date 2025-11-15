Week-end zen et créateurs Branville-Hague La Hague

Week-end zen et créateurs Branville-Hague La Hague samedi 15 novembre 2025.

Week-end zen et créateurs

Branville-Hague 2 Route du Bourg La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Organisé par le Judo Club de la Hague, cet événement autour du bien-être et de la créativité réunira artisans, créateurs et praticiens produits naturels, soins, dégustations, bijoux, déco… avec buvette, restauration et tombola.

– Samedi 9h30-18h. Dimanche 9h30-17h. .

Branville-Hague 2 Route du Bourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65

English : Week-end zen et créateurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end zen et créateurs La Hague a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Cotentin La Hague