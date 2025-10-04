WEEK-END ZEN’ART LIEU-DIT HALIOT Lussan-Adeilhac
LIEU-DIT HALIOT Haliot Lussan-Adeilhac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Venez découvrir le modelage
Week-End ZEN’ART
Venez vous ressourcer, créer, sculpter et jouer .
LIEU-DIT HALIOT Haliot Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie contact@mairielussanadeilhac.fr
English :
Come and discover modelling
German :
Kommen Sie und entdecken Sie das Modellieren
Italiano :
Venite a scoprire la modellazione
Espanol :
Venga a descubrir el modelismo
