WEEK-END ZEN’ART LIEU-DIT HALIOT Lussan-Adeilhac

WEEK-END ZEN’ART

LIEU-DIT HALIOT Haliot Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Venez découvrir le modelage

Week-End ZEN’ART

Venez vous ressourcer, créer, sculpter et jouer .

LIEU-DIT HALIOT Haliot Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie contact@mairielussanadeilhac.fr

English :

Come and discover modelling

German :

Kommen Sie und entdecken Sie das Modellieren

Italiano :

Venite a scoprire la modellazione

Espanol :

Venga a descubrir el modelismo

L’événement WEEK-END ZEN’ART Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2025-09-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE