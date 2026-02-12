Week-ends de la Syna Culture Portugaise La Syna – Forbach

Week-ends de la Syna Culture Portugaise

La Syna – 98 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-20

Lancés au début de l’année 2022, ces rendez-vous festifs font désormais partie du paysage culturel forbachois. Ils forment un moment privilégié de partage, de découverte et de convivialité de traditions diverses. La Ville de Forbach vous invite une fois de plus au voyage du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026 pour une plongée au coeur du Portugal. Au programme concerts, conférences, dégustations de spécialités culinaires, ateliers, et bien d’autres animations pour toute la famille ! Grande fête de lancement le vendredi 20 février à 18h30 à la Syna. Entrée libre et gratuite.Tout public

0 .

La Syna – 98 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00

English :

Launched at the beginning of 2022, these festive events have become part of Forbach’s cultural landscape. They provide a unique opportunity to share, discover and enjoy a variety of traditions. From Friday February 20 to Sunday February 22, 2026, the City of Forbach once again invites you to take a trip to the heart of Portugal. On the program: concerts, conferences, culinary tastings, workshops and much more for the whole family! Grand launch party on Friday, February 20 at 6.30pm at Syna. Free admission.

