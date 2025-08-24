Dimanche détox avec Chic’n soul Brive-la-Gaillarde

Week-ends Gaillards : Dimanche détox avec Chic n soul

Dimanche détox avec Chic’n soul Brive-la-Gaillarde dimanche 24 août 2025.

Dimanche détox avec Chic’n soul

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24

Date(s) :
2025-08-24

Concert soul, pop, rock avec Chic n soul.
De 10h à 14h.   .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

English : Dimanche détox avec Chic’n soul

German : Dimanche détox avec Chic’n soul

Italiano :

Espanol : Dimanche détox avec Chic’n soul

L’événement Dimanche détox avec Chic’n soul Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-25 par Brive Tourisme