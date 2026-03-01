Week-ends Gourmands à l’Hostellerie Saint Florent

Rue du nideck 28 28 Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-22

L’établissement célèbre le printemps lors des deux derniers week-ends de mars. À cette occasion, un menu spécial de saison élaboré par le chef, sublimé par une sélection de cuvées d’un viticulteur local.

Pour prolonger l’expérience, une formule incluant la nuitée est également proposée.

Rue du nideck 28 28 Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com

English :

The restaurant celebrates spring on the last two weekends of March. To mark the occasion, a special seasonal menu prepared by the chef, enhanced by a selection of vintages from a local winemaker.

To extend the experience, an overnight package is also available.

L’événement Week-ends Gourmands à l’Hostellerie Saint Florent Oberhaslach a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig