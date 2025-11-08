Week-ends théâtre ! Ancienne école des filles Port-Bail-sur-Mer
Ancienne école des filles 18 rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer Manche
Inscris-toi vite pour le week-end entier et viens stimuler ton imaginaire en équipe ! Découvre les bases du jeu d’acteur et d’actrice tout en t’amusant et en inventant ton petit spectacle !
Il pourra être montré, si tu le souhaites, à ton entourage, le dimanche soir!
Pour les enfants de 7 à 14 ans.
Avec La Compagnie qui passe.
Sur inscription. .
Ancienne école des filles 18 rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 80 78 96 27 lacompagniequipasse@gmail.com
