Week-ends théâtre ! Ancienne école des filles Port-Bail-sur-Mer

Week-ends théâtre !

Ancienne école des filles 18 rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer Manche

Inscris-toi vite pour le week-end entier et viens stimuler ton imaginaire en équipe ! Découvre les bases du jeu d’acteur et d’actrice tout en t’amusant et en inventant ton petit spectacle !

Il pourra être montré, si tu le souhaites, à ton entourage, le dimanche soir!

Pour les enfants de 7 à 14 ans.

Avec La Compagnie qui passe.

Sur inscription. .

Ancienne école des filles 18 rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 80 78 96 27 lacompagniequipasse@gmail.com

