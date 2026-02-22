WEEKEND AFFAIR Peniche Marcounet Paris

Les textes sensibles de Louis Aguilar s’entrelacent aux instrus minimales de Cyril Debarge.

Produit par Yuksek, l’album trouve en live toute sa puissance, dans un subtil équilibre entre pop élégante et pulsation dansante.

1er Partie : Monsieur Toulouse.

Les yeux levés vers le ciel, Weekend Affair dévoilent sur scène Vol Intérieur, un voyage synth-pop entre nuages, avions et amours intenses.

Le mardi 31 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 11 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

