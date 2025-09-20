Weekend Art et Patrimoine Domaine de l’abbé Saunière Rennes-le-Château

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Art & Patrimoine à Rennes-le-Château

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez au cœur de la Haute Vallée de l’Aude, dans le cadre exceptionnel de Rennes-le-Château.

✨ Un événement unique où le patrimoine dialogue avec la création contemporaine, à travers :

découvertes et redécouvertes,

créations artistiques,

ambiances musicales.

Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de l’histoire et de l’émotion.

Domaine de l’abbé Saunière Rue de l’église, 11190 Rennes-le-Château Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie http://www.rennes-le-chateau.fr Village connu dans le monde entier grâce à son curé, l’abbé François Béranger Saunière qui laissa de nombreuses constructions et énigmes. À 45 km de Carcassonne, suivre Limoux puis Couiza/Quillan. A la sortie de Couiza prendre à gauche en direction de Rennes-le-Château.

© Malia Thuret-Benoist Domaine de l’Abbé Saunière