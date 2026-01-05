Weekend au féminin de Créativité et Bien-être Le nid aux Papillons Palinges

Weekend au féminin de Créativité et Bien-être

Le nid aux Papillons 42 Route des Sables Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 230 – 230 – 230 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-06-13

2 jours pour les femmes, pour créer et retrouver son harmonie intérieure

Pour l’avoir vécu pendant de nombreuses années, je connais les semaines surchargées par un agenda rempli. Entre le travail, les enfants pour qui la vigilance reste maximale, la maison, …

Quel temps reste t’il pour soi ?

Durant ces 2 jours, je vous accompagne dans ce cheminement intérieur pour se reconnecter à soi.

Grâce à l’activité artistique, le temps de méditation, le cadre bucolique à la campagne, les pauses gourmandes, le partage entre femmes, vous repartirez sereine et détendue.

Souvent il suffit d’ouvrir un espace, une bulle, pour accueillir l’abondance dans sa vie. C’est dans cet espace du vide que vient le calme, la respiration, la reconnexion à son enfant intérieur, les belles idées, les transformations.

2 jours pour expérimenter l’éloge de la lenteur, la douceur d’être, l’écoute attentive, l’éveil de vos sens, renouer avec le plaisir de l’enfance et la création.

Je vous partage mes expériences qui permettent de déployer vos ailes, de retrouver votre souveraineté pour rayonner votre être.

Ce que nous transformons en nous, participe à la transformation du monde. C’est l’effet Papillon. .

Le nid aux Papillons 42 Route des Sables Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09 bienvenue@lenidauxpapillons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Weekend au féminin de Créativité et Bien-être

L’événement Weekend au féminin de Créativité et Bien-être Palinges a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)