Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 270 – 270 – 270 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18

À l’occasion des vacances de Pâques, le Ranch et Ferme vous propose un weekend au ranch en solo ou en groupe (6 pers max). Le logement dans un gîte à la campagne à 5 min du ranch. Au programme différentes activités avec les animaux promenade en calèche, nourrir/passer du temps avec les animaux…

À l’occasion des vacances de Pâques, le Ranch et Ferme vous propose un weekend au ranch en solo ou en groupe (6 pers max). Le logement dans un gîte à la campagne à 5 min du ranch. Au programme différentes activités avec les animaux promenade en calèche, nourrir et passer du temps avec les animaux de la ferme, initiation à l’équitation (cours et/ou balade). .

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10 ranchdusautduloup@gmail.com

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English : Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup

For the Easter vacations, the Ranch et Ferme offers a weekend at the ranch for individuals or groups (6 pers max). Accommodation in a country gîte 5 minutes from the ranch. The program includes various activities with the animals: horse-drawn carriage rides, feeding/spending time with the animals…

L’événement Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays de Lauzun