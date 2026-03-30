Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne
Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne samedi 4 avril 2026.
Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup
Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 270 – 270 – 270 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18
À l’occasion des vacances de Pâques, le Ranch et Ferme vous propose un weekend au ranch en solo ou en groupe (6 pers max). Le logement dans un gîte à la campagne à 5 min du ranch. Au programme différentes activités avec les animaux promenade en calèche, nourrir/passer du temps avec les animaux…
À l’occasion des vacances de Pâques, le Ranch et Ferme vous propose un weekend au ranch en solo ou en groupe (6 pers max). Le logement dans un gîte à la campagne à 5 min du ranch. Au programme différentes activités avec les animaux promenade en calèche, nourrir et passer du temps avec les animaux de la ferme, initiation à l’équitation (cours et/ou balade). .
Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10 ranchdusautduloup@gmail.com
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English : Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup
For the Easter vacations, the Ranch et Ferme offers a weekend at the ranch for individuals or groups (6 pers max). Accommodation in a country gîte 5 minutes from the ranch. The program includes various activities with the animals: horse-drawn carriage rides, feeding/spending time with the animals…
L’événement Weekend au Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays de Lauzun
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